بمشاركة الأهلى.. رئيس فيفا يعلن موعد انطلاق دوري السوبر الأفريقي

أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موعد إنطلاق النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي بمشاركة الأهلى.

ويحضر جياني إنفانتينو الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف رقم 45، والمقامة حاليًا في أبيدجان، في كوت ديفوار.

وقال إنفانتينو خلال كلمته بالجمعية العمومية لـ"كاف"، إن دوري السوبر الإفريقي سينطلق يوم 20 أكتوبر المقبل، في خطوة جديدة للاستثمار في الكرة الإفريقية والوطنية.

وأضاف رئيس فيفا ان النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي ستُقام بمشاركة 8 أندية كبيرة داخل إفريقيا، على أن تقام في المستقبل البطولة بمشاركة 24 فريقًا.

وشدد انفانتينو على أنه سعيد بتطور كرة القدم الإفريقية، وربما نرى منتخبا إفريقيّا يُتوّج بكأس العالم، خاصة أننا نرى المستويات المميزة التي تقدمها منتخبات مصر والمغرب والسنغال.

واختتم رئيس فيفا ان زيادة مقاعد المنتخبات الإفريقية في كأس العالم، يؤكد على اهتمامنا بالكرة الإفريقية، ونستثمر نصف مليار دولار لتطويرها.

من جانبه قال باتريس موتسيبي رئيس كاف، إنه تقرر تغيير اسم بطولة دوري السوبر الإفريقي ليكون اسم البطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وذلك لأن أصدقائنا في أوروبا طلبوا منا تغيير اسم البطولة؛ حتى لا تذكرهم بمشروع دوري السوبر الأوروبي، وأبلغناهم بأنه لا توجد مشكلة في تغييره.

وتشهد النسخة الأولى من البطولة مشاركة 8 فرق هي: الأهلي، والوداد المغربي، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي وسيمبا التنزاني، بالإضافة إلى إنيمبا النيجيري وبترو أتليتكو الأنجولي.