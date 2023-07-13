كهربائي يعتدي علي طفلة جنسيا داخل شقتها بـ15 مايو

شهدت مدينة 15 مايو، جريمة مأساوية، بعدما أقدم كهربائي بالاعتداء الجنسي علي طفلة عمرها 8 سنوات، أثناء تواجده معها بمفردهما داخل الشقة محل سكنها، حال قيامه بأعمال تشطيبات.

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من المواطنة "منار.ع"، مفاده تعرض نجلتها "فريدة" 8 سنوات، لاعتداء جنسي، علي يد المتهم "صابر عبد الجواد"، كهربائي، علي صلة قرابة بعيدة بهم، حيث قامت بالذهاب لشراء بعض الطلبات للمتهم للقيام بأعمال تشطيب بمسكنها، وفور عودتها فوجئت به داخل غرفة نجلتها، لتستغيب بها الطفلة وتخبرها بقيامه بالاعتداء الجنسي عليها.

وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ وأمكن ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3135لسنة 2023 وتباشر النيابة التحقيقات.