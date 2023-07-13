القمة 126.. تحذير من أوسوريو لمدافعى الأبيض

وجه الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، رسالة تحذير للاعبي خط الدفاع بالفريق، وذلك قبل ساعات قليلة من موقعة الأهلى المقرر لها مساء اليوم الخميس .

وطالب أوسوريو لاعبي خط الدفاع بعدم تكرار الأخطاء التى حدثت في اللقاء الماضي أمام فيوتشر، وخوض لقاء اليوم بكل تركيز طوال المباراة .

ويلتقي فريق الزمالك بقيادة الخواجة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، النادي الأهلي بقيادة المخضرم السويسري مارسيل كولر، مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك القمة 126 الليلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

يغيب عن الزمالك في لقاء اليوم كل من: نبيل دونجا ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة ومصطفى شلبي للإصابة، وسامسون أكينولا لعدم الجاهزية الفنية، ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر؛ نظرًا لتوقيعهم لفريق بيراميدز.

يحتل فريق الزمالك قبل مواجهة الأهلي الليلة، المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة من خوض 32 مباراة.

وخلال 32 مباراة نجح فريق الزمالك في الفوز بـ 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات، وسجل لاعبو الفريق الأبيض 49 هدفا، ودخل مرمى الفريق 30 هدفا.

وحسم الأهلي قبل مواجهة الزمالك لقب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة من خوض 29 مباراة وله أكثر من مباراة مؤجلة.