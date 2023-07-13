تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين بمنشية الصدر

اجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في واقعة مشاجرة منشية الصدر، والتي تسببت في مقتل الشاب بلال أسامة، وإصابة اثنين آخرين؛ بسبب خلافات مادية نشبت بين الطرفين، لجلسة 14 سبتمبر المقبل.

وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين قتلوا الشاب بلال، وقاموا باستعراض القوة والعنف ضد المجني عليهم “أسامة. ا"، "محمد. م"، "ندى. ح"، بقصد ترويعهم وتخويفهم والإضرار بممتلكاتهم وسلب مالهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين في الواقعة وارشدوا عن السلاح المستخدم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.