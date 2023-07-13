لإجراء الصيانة الدورية.. قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة المنصورة غدا

أعلنت محافظة الدقهلية، في بيان اليوم الخميس، فصل الكهرباء، غدا الجمعة، من 6 صباحا وحتى 9 صباحا، عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بجديلة بمعرفه قطاعي كهرباء جنوب وشرق الدقهلية.

وأورد تقرير شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قطاعي كهرباء جنوب وشرق الدقهلية أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربي والتي يتم فصل الكهرباء عنها هي منطقة جديلة، ومنطقة قولونجيل، ومنطقة توريل الجديدة، ومنطقة ترعة المنصورية، ومنطقة الدراسات، وشارع الإمام محمد عبده، وشارع عبد المنعم رياض، وطريق دمياط الخارجي، وشارع سعد زغلول، وكوبري الفونس حتي شارع 18 بتوريل، وشارع قناة السويس وتقسيم طرطير بنطاق مدينة المنصورة.