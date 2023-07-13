تشريح جثة مسن عثر عليه مقتولا داخل شقته بالأزبكية

امرت جهات التحقيق بالازبكية بعرض جثة مسن عثر على جثته مقتولا داخل شقته ، على الطب الشرعي لبيان اسباب الوفاة ، كما امرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي ، وطالبت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة . كان شاب أقدم على قتل مسن وسرقته بمنطقة الأزبكية، ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبطه .

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة مسن مقتول داخل شقة بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مسن مقتول طعنا بمفك، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب وأنه دخل بطريقة شرعية للشقة بصحبة المتوفى وقام بطعنه بمفك وسرق الشقة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.