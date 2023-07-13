"التموين" تعلن موعد الأوكازيون ‏الصيفي

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا ‏وزاريا ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" ‏في شهر اغسطس المقبل.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين .

وشدد على ضرورة ‏حصول المحال التي تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير بأن ‏الإوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرا إلى أن ‏التخفيضات الموجودة بالإوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم،

ولفت إلى أن الاوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية مؤكدا ان الاوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل ‏محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.