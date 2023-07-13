"التموين" تعلن موعد الأوكازيون ‏الصيفي

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" في شهر اغسطس المقبل.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن المدة المحددة للأوكازيون شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين .
وشدد على ضرورة حصول المحال التي تشارك على موافقة مديريات التموين الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير بأن الإوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرا إلى أن التخفيضات الموجودة بالإوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل بضاعتهم الموجودة لديهم،
ولفت إلى أن الاوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية مؤكدا ان الاوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.