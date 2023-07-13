إصابة شاب إثر حادث تصادم سكوتر بأتوبيس فى التجمع الأول

أصيب شاب بإصابات خطيرة إثر حادث تصادم سكوتر بأتوبيس بمطلع أحد الكبارى بمنطقة التجمع الأول.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود مصاب بجوار أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال شاب يدعى ـحمد م د، اسكوتر تفاجأ بوقوف أتوبيس امامه لتحميل ركاب، مما أدى لإصطدامه به وإصابته باصابات خطيرة.

تم نقل المصاب لمستشفى البنك الأهلي وتم التحفظ على سائق الأتوبيس، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.