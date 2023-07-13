المتهم بقتل صاحب مقهى بالبساتين يجرى المعاينة التصويرية

اصطحبت نيابة البساتين، المتهم بقتل صاحب مقهى أفريقي الجنسية، لإجراء المعاينة التصويرية لكيفية ارتكابه الواقعة، تحت حراسة أمنية مشددة.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات معه، والتحفظ علي سلاح الجريمة بمضاعاته بالاصابة.

وأمرت في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعه.

وتبين من مناظرة النيابة أن الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر، افريقي الجنسية، مصاب بجرح طعني في الصدر، ادى الي تهتكات ونزيف، تسبب في الوفاة.

ودلت التحريات فى الواقعة أن المتهم يعمل سائق توك توك وفى يوم الواقعة كان يسير بمركبته أمام المقهى وأصطدم بترابيزة تستخدم فى أحراق الفحم مما تسبب فى نشوب مشادة كلامية مع صاحب المقهى الذى يحمل جنسية أحدى دول افريقيا.

وأضافت التحريات أن المشادة تطورت لمشاجرة قام على اثرها المتهم باخراج سكين وطعن المجنى عليه فى صدره ولاذ بالفرار وباعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع المتفرعة من شارع نور الدين بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين أسفرت عن سقوط قتيل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.