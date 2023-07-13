بالشعر والغناء.. ثقافة نويبع تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو مع أطفال قبيلتى المزينة والترابين

الخميس 13/يوليو/2023 - 04:54 م

صرح الكاتب محمد محمد نبيل محمد وكيل وزارة الثقافة ورئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى، أن بيت ثقافة نويبع بجنوب سيناء، أقام احتفالا ادبيا وفنيا بحضور الكاتب محمد نبيل محمد رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى، اليوم الخميس، مع اطفال قبيلتى الترابين والمزينة احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة يونيو، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى بالاهتمام باطفال المناطق المحرومة ثقافيا وتنفيذ مبدا العدالة الثقافية لابناء سيناء.

وأضاف “نبيل” أنه ومن خلال بيت ثقافة نويبع الذى يقدم له كل الدعم محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة فهو يقدم الخدمات الثقافية المختلفة من ورش فنون تشكيلية وتعليم رسم ومحاضرات تثقيفية ودينية ويقدم ورش تعليم التمثيل والمسرح والتدريب علي الاغاني والكورال، وليس هذا مقتصرا علي المدينة فقط فهو يقدم الخدمات لقبيلتي الترابين والمزينة وايضا الوديان المجاورة مثل وادي مجرح الذي به مضمار الهجن الذي تم افتتاح بعرض من كورال ثقافة نويبع ووادي بئر زغير والوادي الملون والوادي الصمغي ووادي الملح ووادي الوشواش ووادي رأس شيطان ومناطق أخري مثل منطقة المزرعة ومنطقة عرب حمدان ومنطقة المينا التي بها الميناء الدولي التي يستوطن اغلب اهل قبيلة المزينة.

وتابع: كانت اولى أولي الفقرات الشعر للطفلة رميساء ناهل ( انا مصر بلدي ) وثاني الفقرات مقاطع من اوبريت تمثيلي غنائي ( الليلة الكبيرة ) اشترك فيها اغلب الاطفال تدريب ايسم شعبان، مثل بائع الحمص ومعلن السيرك والمصور والقهوجي وبا ئع الطراطير وغيرهم من شخصيات الأوبريت، ثم فقرة الكورال وتقدمها الموهوبة مارينا روماني بترنيمه بعنوان (مبارك شعب مصر ) وأغنية (بلادي تسلمي ) ثم عرض الكورال الغنائي الجماعي اغاني قهقهة الضحكات ومتخافوش علي مصر وام البطل وميدلي حلم ولادنا، أما عن معرض الفنون التشكيلية والذى اقامته الفنانه البدوية الصغيرة غرام سعيد عميرة ابنة قبيلة الترابين، وايضا من احفاد الشاعر الكبير ذو الدواوين الشعرية البدوية الشيخ عنيزه وموهوبة فى الرسم ولديها تذوق وحس عالي في التلوين وتستخدم في رسمها الالوان الخشب والمياه لمزج الطبيعة، فقد قدمت رسومات مختلفة عن الطبيعة البدوية وبيت الشعر البدوي ورسومات لشخصيات كرتونية مشهورة.

وشارك طلبة واطفال من مدارس نويبع واعدت الفعاليات مديرة بيت ثقافة نويبع اسراء سالم وابراهيم محمد مقاول الانشطة بالبيت.

وياتى مرور رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى على بيت ثقافة نويبع فى اطار خطة المتابعة الدورية للمواقع الثقافية بسيناء ومحافظات القناة ومتابعة فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو واكتشاف مواهب الاطفال ورعايتها.