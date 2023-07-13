إثيوبيا تؤكد إلتزامها بعدم إلحاق ضرر بمصر والسودان أثناء ملء سد النهضة

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، لاستئناف المناقشات بينهما.

وجدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة

