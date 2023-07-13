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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 16 محضرا خلال حملة تموينية بالعريش

تحرير 16 محضر عدم
تحرير 16 محضر عدم اعلان عن اسعار خلال حملة تموينية بالعريش
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شنت مديرية التموين بشمال سيناء حملة تموينية مكبرة، بالإشتراك مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة وهيئة سلامة الغذاء وقسم مباحث التموين، للمرور على الأسواق ومحال السوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم ومحلات الدواجن بمدينة العريش، لمتابعة جودة المعروض للمواطنين والتزام التجار بالاسعار المعلنة، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين، والدكتور محافظ شمال سيناء وأمانى رسلان مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء. 

أسفرت الحملة عن تحرير ١٦ محضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية وجارى توالى الحملات التموينيه على مستوى المحافظة.

كما أمرت مديرية التموين بمتابعة صرف الحصص من الدقيق للمواطنين، وكذلك إدارة تموين بئرالعبد تتابع وصول الغاز الصب إلى محطة تعبئة غاز بئرالعبد، وتم الصرف للموزعين دون وجود اى زحام او اختناقات او تكدس بالمحطة.

أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء هيئة سلامة الغذاء حملة تموينية شمال سيناء محافظ شمال سيناء مديرية التموين مديرية الطب البيطري مدينة العريش وزير التموين