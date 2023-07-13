تحرير 16 محضرا خلال حملة تموينية بالعريش

شنت مديرية التموين بشمال سيناء حملة تموينية مكبرة، بالإشتراك مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة وهيئة سلامة الغذاء وقسم مباحث التموين، للمرور على الأسواق ومحال السوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم ومحلات الدواجن بمدينة العريش، لمتابعة جودة المعروض للمواطنين والتزام التجار بالاسعار المعلنة، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين، والدكتور محافظ شمال سيناء وأمانى رسلان مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء.

أسفرت الحملة عن تحرير ١٦ محضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية وجارى توالى الحملات التموينيه على مستوى المحافظة.

كما أمرت مديرية التموين بمتابعة صرف الحصص من الدقيق للمواطنين، وكذلك إدارة تموين بئرالعبد تتابع وصول الغاز الصب إلى محطة تعبئة غاز بئرالعبد، وتم الصرف للموزعين دون وجود اى زحام او اختناقات او تكدس بالمحطة.