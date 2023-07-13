رفضت تناول العصير المنوم.. الإعدام لسيدة قتلت طفلتها بمساعدة عشيقها في الجيزة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، قرارها بالإعدام شنقًا، للمتهمة بقتل ابنتها، بمساعدة عشيقها، لكشفها علاقتهما غير المشروعة، بعد إجماع الآراء وعقب ورود رأى فضيلة مفتى الجمهورية .

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية، أن المتهمة وعشيقها قتلا ابنة المتهمة الأولى عمرها 12 عاما، عن طريق الخنق وكتم أنفاسها والشروع في قتل طفليها الآخرين 8 سنوات و6 سنوات، بعدما كشفت المجني عليها علاقتهما غير المشروعة، ورفضها تناول كوب عصير به منوم كانت الأم تعده لأبنائها أثناء تواجد العشيق معها.

زعمت المتهمة الأولى أن أحد اللصوص تسلل إلى شقتها أثناء نومها وعندما شعرت به صرخت فأسرع بالهروب وتعدى بالضرب على ابنتها ما أدى إلى وفاتها.

توصلت تحريات أجهزة الأمن في مباحث الجيزة إلى عدم صحة الواقعة بعد سؤال الجيران وشهود العيان، وأكدوا أنهم شاهدوا المتهم الثانى أثناء فراره في وقت متأخر من الليل بالشارع وخروجه وتردده على العقار.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أم الطفلة وصديق زوجها “ عشيقها” الذي استغل غياب زوجها على المنزل لقيامه بالعمل في إحدى المدن الجديدة ويغيب عن المنزل لمدة طويلة.