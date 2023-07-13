"الرياضة" تعلن عن شروط الاشتراك في المسابقة الدولية لتكنولوجيا المعلومات لذوى القدرات

تشارك مصر من خلال وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي في مسابقة تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب ذوي الإعاقة والتي تقام بدولة الامارات العربية المتحدة تحت رعاية وزارة الخارجية الكورية، جمعية كوريا للصندوق الاجتماعي ،ومنظمة إعادة التأهيل الدولية بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وتهدف المسابقة الى تقليص الفجوة الرقمية لدى أصحاب الهمم من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم في تكنولوجيا المعلومات مما يعزز مشاركتهم فــي المجتمــع، وتمكين ودمج مختلف فئات المجتمع في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

ويمكن لكل متسابق اختيار احد المجالات التالية :

*تقييم مهارات إنشاء وتحرير شرائح العروض التقديمية eTool_PPT

*تقييم المهارات اللازمة لاستخدام الوظائف وحساب البيانات وتحريرها في ظروف معينة باستخدام الإكسل Tool_Excel

*تقييم مهارات البحث والاستفادة من المعلومات التي تتناول مشكلات الحياة اليومية باستخدام الإنترنت eLifeMap

*تقييم مهارات إنشاء وتحرير مقاطع الفيديو التي تتعامل مع مواضيع محددة بشكل مبدع eContent

*تقييم مهارات استخدام برنامج لغة سكراتش لبرمجة السيارات ذاتية القيادة (الترميز) eCreative_Smart Car

*تقييم مهارات تسهم في جعل الحياة أكثر ملاءمة لأصحاب الهمم eCreative_IoT.

شروط المسابقة :

- اجادة اللغة الإنجليزية اجادة تامة حيث ان جميع الاختبارات باللغة الإنجليزية ولا يوجد ترجمة للعربية اثناء الاختبارات

- يمكن لذوى القدرات والهمم من جميع الاعاقات المشاركة في المسابقة

- المرحلة العمرية من 14 الى 23 عام

- للاشتراك يرجي تسجيل بياناتك على الرابط التالي :

https://forms.gle/Ytk8EC4xZMHqkdo5A

مراحل المسابقة :

- تتم اختبارات المرحلة التمهيدية في الفترة من 25 حتى 26 يوليو الجاري عبر الانترنت- اون لاين

- تتم التصفية ليشارك عدد (50) فائز من جميع الدول المشاركة في حضور منتدى الابتكار والشمول الذى يقام بدولة الامارات العربية المتحدة

- تمنح جوائز مالية قيمة بالإضافة الى جائزة المساهمة – جائزة ترقية خاصة

- لمزيد من التفاصيل و مشاهدة نماذج عملية عن المسابقة من خلال الضغط علي الرابط التالي:

https://globalitchallenge.com/

وجدير بالذكر أن إمارة أبوظبي ممثلة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم المسابقة الدولية تستضيف تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي لأصحاب الهمم GITC خلال العام الحالي 2023، للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط، وهي تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي وتعلم المهارات الرقمية بصفة عاملة لفئة أصحاب الهمم الشباب من ذوي الإعاقة المختلفة.