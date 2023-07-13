بعد اعتقال وزير المالية السابق.. قبيلة ليبية تهدد بوقف إنتاج النفط

طالب مشايخ وأعيان قبيلة "أزية" الليبية بالإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري، والذي ألقي القبض عليه مؤخرًا من خلال قوات الأمن في العاصمة طرابلس، مهددة بوقف إنتاج النفط من الحقول في حالة إذا لم يتم الإفراج عنه في أسرق وقت.

وفي بيان صادر عن القبيلة، أكدت أن وزير المالية السابق تم اعتقاله بعد أن برز اسمه كأحد المرشحين على منصب محافظ البنك المركزي الليبي، في الوقت الذي رفضت سلطات الأمن في طرابلس الإفصاح عن معلومات حول مكان احتجاز بومطاري والسبب الذي احتجزته من أجله.

وحملت قبيلة أزية التي ينحدر منها الوزير السابق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مسؤولية سلامة وأمن بومطاري، وناشدت النائب العام ووزارة الداخلية بسرعة الإفراج عنه.

جدير بالذكر أن ملف الحقول النفطية وإنتاج النفط أحد أبرز الملفات المهمة التي تشارك القبائل الليبية الحكومات في التنسيق حوله، وهو الملف أيضًا الذي يعد رأس الحربة في تسوية الكثير من الملفات الأخرى العالقة بين القبائل والحكومة.