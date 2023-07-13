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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الشباب تطلق سلسلة من اللقاءات عن محاور برنامج "ريحانة"

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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تستعد وزارة الشباب والرياضة  برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، لإطلاق سلسلة من اللقاءات التعريفيه عن محاور برنامج "ريحانه" داخل مراكز الشباب بالمحافظات من خلال مشرفة وحدات "ريحانه"والفتيات السابق حصولهم علي التدريب، في اطار تكثيف الأنشطة الصيفية وفي ضوء  تنفيذ  البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات "ريحانه"، والمقام تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي أهمية البرنامج القيادى لتمكين وزيادة وعى الفتيات "ريحانة"، ودوره فى توعية الفتيات وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي أن أهمية البرنامج تتمحور في تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء، وتأثيرهن في شتى المجالات، وذلك في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.

ويهدف البرنامج إلي إعداد الفتيات وتأهيلهم للمشاركة في الملتقيات التدريبية الخاصه بالبرنامج، ليصبحوا قاده وسفراء لريحانة.

وجدير بالذكر أن البرنامج يناقش عدد من المحاور الهامة التي تخص الفتاه ومنها (الاتيكيت، التغذية، ريادة الأعمال، القيادة النسوية، الجوانب الصحية للفتيات، التغذية السليمة، الحقوق القانونية للفتاه)، وغيرها من المحاور الهادفة.

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