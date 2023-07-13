خلال غسل الآواني.. مصرع سيدة غرقًا داخل ترعة في الدقهلية

لقيت سيدة مصرعها غرقًا داخل مياة الترعة المارة أمام قرية مستعمرة الجزائر التابعة لمركز الستاموني محافظة الدقهلية وذلك بعدما انزلقت قدماها أثناء قيامها بغسل الآواني وجرى نقل جثمانها لمشرحة مستشفى بلقاس تحت تصرف النيابة العامة.



كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة الستاموني، يفيد بورود بلاغ من بعض أهالى قرية مستعمرة الجزائر ، دائرة المركز بغرق احدى السيدات بمياه ترعة المستعمرة المارة أمام القرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهرى تم وجرى عمل مسح شامل للمسطح المائي واستخراج الجثمان وإنتشاله.

بالفحص تبين أن الجثمان لسيدة تدعى" سعدية احمد على محمد"، 37 عامًا، ربة منزل ، ومقيمة بذات القرية ترتدى ملابسها كاملة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية .

وبسؤال زوجها "احمد "، 47 عامًا، فلاح، ومقيم بذات العنوان قرر حال قیام زوجته بغسيل بعض الآوانى المنزلية على شاطئ الترعة انزلقت قدماها وسقطت بالمياه ولعدم إجادتها السباحة جرفها التيار وتوفيت غرقاً ، ولم يتهم احدا بالتسبب في ذلك ،واضاف بانها تنتابها نوبات تشنجات عصبية من أن إلى أخر .

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية .



تحرر عن ذلك محضر إدارى مركز الستاموني ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.