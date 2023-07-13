سؤال برلماني لوزيري البيئة والإسكان عن مجزرة للأشجار

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه لكل من: وزيرة البيئة ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، للتصدي لشركة نيو سيتي التي نفذت مجزرة للأشجار بدون ترخيص.

وأوضحت النائبة أن الشركة، وهي المطور العقاري لمدينة هرم سيتي، نفذت مجزرة موثقة بالصور والفيديوهات باستخدام ١٠ جرافات لاستباق قرار اللجنة التي شكلتها المحكمة للمعاينة وإثبات حالة المشروع وقامت بإزالة المساحات الخضراء وبيعها كأراض.

وطالبت السعيد، أن تقوم الوزارات المعنية بالمعاينة والرد على السؤال كتابة.