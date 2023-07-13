"موقع جامعة أسيوط في التصنيف الدولي والأهداف المستقبلية لتحسينه" ندوة "البحوث والدراسات البيولوجيا الجزيئية"

نظم معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط ندوة تحت عنوان، "موقع جامعة أسيوط في التصنيف الدولي والأهداف المستقبلية لتحسينه"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وتحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو عبد الفتاح عميد المعهد، والدكتورة هبة عطية وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء الدين حامد وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة، والدكتور عمرو أبو فدان نائب مدير المكتب، وبحضور نحو 40 من رؤساء أقسام وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالمعهد.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن جامعة أسيوط تمتلك بالفعل سمعة أكاديمية دولية متميزة، وأن إدارة الجامعة تحرص باستمرار على العمل من أجل تحسين هذه السمعة؛ لأنها تؤثر بشكلٍ مباشر على ترتيب الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية، وهو ما يؤثر بدوره على صنع القرار المؤسسي، ومعرفة موقع الجامعة بين الجامعات العالمية، ويوفر المعلومات التي تؤدي للشفافية في التنافس مع الجامعات الأخرى، وتحليل وتحسين الأداء في التعليم والبحث العلمي، واستقطاب المتميزين من الطلبة والباحثين وخاصةً الدوليين، واختيار مؤسسات الشراكة محلياً ودولياً.

ومن جانبه، تقدم الدكتور عمرو عبد الفتاح بالشكر لإدارة الجامعة الداعمة للمعهد في جميع أنشطته التي تصب في مصلحة البحث العلمي بالجامعة، وكذلك للقائمين على مكتب التصنيف الدولي بالجامعة لجهودهم الكبيرة في توعية الباحثين بكيفية المشاركة الفعالة في تحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية وتحسين سمعتها الأكاديمية عالمياً، وما لذلك من مردود إيجابي عليهم وعلى الجامعة وعلى التعليم والبحث العلمي في مصر بصفةٍ عامة.

وقد دارت محاضرة الدكتور عمر ممدوح شعبان حول أهمية التصنيف الدولي للجامعات، وهيئات التصنيف الدولي المختلفة، ونبذة مبسطة عن كل تصنيف، وما شهدته الجامعة من تطور في ترتيبها محلياً وعربياً وعالمياً، وأهم معايير كل تصنيف، ومنها: Webomatrics؛ ويقيس مدى التواجد الفعال للجامعات على شبكة الإنترنت، ويقاس بعدد الروابط الخارجية لموقع الجامعة المسجلة في المواقع الأخرى، وعدد الاقتباسات التي يتم احتسابها من الصفحات الشخصية للباحثين على Google Scholar، والتميز الذي يقاس بعدد الأوراق الأكاديمية المنشورة في المجلات الدولية عالية التأثير، وتصنيف QS؛ ويعتمد على رفع مستوى المعايير العالمية الخاصة بالجامعات، QS by subject؛ بتقسيم كل الموضوعات العلمية بالعالم إلى (5) قطاعات رئيسية، و(51) تخصص، وتصنيف تايمز للتعليم العالي (THE)؛ وهو من أكثر التصنيفات موضوعية حيث يعتمد على 13 مؤشر أداء من خلال مقارنات أكثر شمولية وتوازن بين الجامعات، كما يوجد به تقييم للجامعات وفقاً لقدرتها على التأثير المجتمعي ويستند إلى نسبة تحقيق الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتصنيف U.S News Ranking؛ ويعتمد على النشاط البحثي، كما تم تقديم عدد من الاقتراحات لتحسين موقع الجامعة في مختلف التصنيفات.

كما تناول الدكتور عمرو أبو فدان موقع معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية في التصنيفات الدولية وكيفية تحسينه؛ حيث أكد أن مصر هي أولى الدول عربياً وأفريقياً في النشر الدولي في تخصصات مجال البيولوجيا الجزيئية، أما جامعة أسيوط فتأتي في المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية في هذا المجال.

وأكد ضرورة تشجيع الباحثين على تحقيق المعايير التي تضعها أهم التصنيفات الدولية، والعمل على زيادة عدد الأوراق البحثية المنشورة دولياً خاصةً ما يحقق منها أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك ضمن عدد من الأهداف التي يسعى المعهد والجامعة إلى تحقيقها لتحسين موقعيهما في التصنيفات الدولية المختلفة.