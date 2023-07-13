وكيل تعليم كفر الشيخ: نجل الموظفة المنتحرة دخل امتحان الثانوية العامة اليوم

كشف محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن طالب الثانوي العام، الذي أقدمت والداته علي الانتحار أمس من الطابق الرابع، في إدارة كفرالشيخ الصحية، بمنطقة الأوقاف شرق مدينة كفر الشيخ، نتيجة ضغوط وخلافات في العمل، قد حضر الامتحان اليوم في لجنة مدرسة السعيدية الثانوية، وسط دعم نفسي من رئيس اللجنة، الذي حرص على تهدئته، وتقديم واجب العزاء والمواساة له، ووسط استعدادات، بتقبل عذره عن حضور الامتحان وإرجائه لحضور امتحان الدور الثاني بكامل الدرجات حال طلبه، نظرًا لظروفه القهرية ولكنه رفض التأجيل.

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي اخطارًا من مأمور قسم أول كفرالشيخ، بقيام موظفة تعمل مدير إداري بإدارة كفرالشيخ الصحية، تدعي سامية م ع 47 سنة، مقيمة، أرملة ،وأم لطالب وطالبة، بمنطقة المدينة التجارية بكفرالشيخ، بإلقاء نفسها من الطابق الرابع ، وسط حالة من الذهول بين زملائها، الذين حاولوا إنقاذها قبل سقوطها ولكنها افلتت من بين أيديهم ، وسقطت أعلى سيارة ثم سقطت علي الأرض، وتم نقلها لمستشفى كفرالشيخ العام، لاسعافها ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها، بكسر في الجمجمة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم أول كفرالشيخ، برئاسة المقدم سعد اللبيشي، لمكان الحادث والمستشفى، لمتابعة سير التحقيقات، وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي انتدابت مفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها وصرحت بدفن الجثة.