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الخميس 13 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الأسقفية تنظم يوما للصلاة لأجل مصر

دعوة اللقاء
دعوة اللقاء
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تنظم الكنيسة الأسقفية يوم للصلاة والصوم والعبادة لأجل مصر تحت رعاية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، بشعار "مبارك شعبي مصر" وذلك يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الجاري، في تمام الواحدة ظهرًا بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يقود اليوم مجموعة من الواعظين والمرنمين، منهم القس سامح موريس والقس ناشد غالي والقس بطرس رشدي والقس يونان بولس وميلاد بطرس ودكتور أيمن منير ودكتور نادر شوقي ومهيب الحاج والدكتور خالد ليون، كما يتضمن اليوم حضور المرنم لبيب مشرق وفيليب ويصا ونشأت واصف وفريق الخبر السار.

الكنيسة الأسقفية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر مبارك شعبي مصر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك