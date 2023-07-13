بالفيديو.. 3 تحديات تواجه الأهلي قبل ساعات من مباراة القمة اليوم

يواجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، 3 تحديات تهدد مصير الأهلي قبل ساعات من مباراة القمة أمام الزمالك، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الحادية والثلاثين للدورى الممتاز.

يأتى ذلك بسبب أزمات لاعبي الوسط وتحديدًا عمرو السولية و أليو ديانج ومروان عطية.

ويعاني السولية من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، ولم يشارك في مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة، وتم استبعاده من قائمة الفريق لمبارة اليوم، بينما يواجه أليو ديانج عقوبة الإيقاف، بسبب أزمة مستحقات وكيل أعماله، بالرغم من دفع إدارة الأهلي مستحقات الوكيل إلا أن الإيقاف مستمر حتي وصول خطاب رسمي من ال «فيفا» برفع الإيقاف.

أما الأزمة الثالثة فهي وفاة والد مروان عطية اليوم، ولم يتم حسم مشاركته في لقاء اليوم حتي الان.