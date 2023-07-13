البورصة تربح 8.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 8.2 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 1.168 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.16%، ليغلق عند مستوى 17,342.29 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 3,161.59 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3,428.07 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.99%، ليغلق عند مستوى 5,084.4 نقطة.

وارتفع ايضا مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.24% ، ليغلق عند 21,074.42 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2,900.13 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.15%، ليغلق عند مستوى 7,259.46 نقطة.

وسيطر على تعاملات الأجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بنحو 18.8 مليون جنيه، و50.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 69.1 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 1.4 مليار جنيه، بعد التعامل على 488.2 مليون سهم، من خلال 58.7 ألف عملية منفذة.