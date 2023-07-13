مورينيو يستهدف نجم باريس سان جيرمان

كشفت بعض التقارير الإيطالية، عن خطط البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، لأستقطاب أحد نجوم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر تقرير لشبكة "سكاي سبورت" أن مورينيو يسعى للتعاقد مع ريناتو سانشيز، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسى.

وأكد التقرير أن اللاعب البرتغالى من أولويات مورينيو، لتعزيز وسط فريق روما، استعدادا للموسم الجديد.

وانضم ريناتو سانشيز صاحب الـ 25 عاما، لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2022 قادما من نادي ليل.

ولم يستفيد الفريق الباريسى من ريناتو سانشيز، منذ انضمامه بسبب كثرة إصاباته العضلية، لتثار الشكوك حول إمكانية الاستغناء عنه.

وظهر سانشيز في 27 مباراة من أصل 50 مباراة للفريق الباريسي بمختلف البطولات في الموسم الماضي، وسجل هدفين.