بالفيديو.. رئيس جمهورية أرمينيا يستقبل سفيرة مصر سيريناد جميل

الخميس 13/يوليو/2023 - 02:37 م

استقبل رئيس جمهورية أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان اليوم سفيرة مصر لدى أرمينيا سيريناد جميل.

وفي كلمته الترحيبية هنأ الرئيس خاتشاتوريان السفيرة وشعب مصر الصديق بالعيد الوطني، وعيد الثورة ٢٣ يوليو، متمنيًا دوام التطور والازدهار.

"أرجو منكم نقل تحياتي الحارة وأطيب تمنياتي إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، وأشار الرئيس وأعرب عن رغبته في أن تبذل قيادة البلدين قصارى جهدها لتعزيز وتطوير الصداقة الأرمينية المصرية الطويلة الأمد..

وأعربت السفيرة سيريناد جميل عن امتنانها لحفاوة الاستقبال والتهاني. "هذا حقًا امتياز كبير لنا نقدره للغاية. خلال زيارة رئيسنا لأرمينيا، شعرنا بعمق العلاقات التاريخية القائمة بين شعبي بلدينا، وكذلك على المستوى السياسي. - وفي نفس الوقت نحن فخورون جدا بالاهتمام الكبير والاهتمام بتعميق العلاقات الارمينية المصرية ونشكركم على الاهتمام الذي توليتموه شخصيا لهذه العلاقات. شكرا لكم على رسالة التهنئة وتحياتكم لرئيسنا عبد الفتاح السيسي ".

ناقش الجانبان خلال الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا التي تهدف إلى زيادة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام الثنائي. أكد الجانبان على التطوير المستمر للحوار السياسي رفيع المستوى بين أرمينيا ومصر.

تم تسليط الضوء على الأثر الإيجابي للزيارات المتبادلة في ظهور مصالح جديدة وتوثيق العلاقات في المجال الاقتصادي وبيئة الأعمال في البلدين. تم خلال المناقشة تبادل الأفكار حول إمكانيات وآفاق الرحلات الجوية المباشرة بين يريفان والقاهرة. وأكد الجانبان على عقد جلسة اللجنة الحكومية الأرمينية المصرية المقرر عقدها في الخريف والتي ستسهم في إثراء الأجندة الأرمينية المصرية المشتركة.

تم التركيز على تعزيز الجهود الرامية إلى الممارسة الكاملة للإمكانيات الحالية للتعاون الفعال بين أرمينيا ومصر في المجالات الاقتصادية والتكنولوجيا الفائقة والطاقة المتجددة والصحة وغيرها من المجالات.

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