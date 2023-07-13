برلماني: حل الأزمة السودانية هدفه الحفاظ على الأمن القومي لدول الجوار

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان تأكيد على استكمال موقف مصر الثابت في التعامل بتوازن وحيادية مع الأزمة السودانية.

وأكد عكاشة في تصريحات صحفية له، ضرورة تكاتف جهود جميع دول الجوار السوداني للوصل لحل شامل للأزمة، نظرًا لأنها الأكثر تأثرًا بالتداعيات السلبية الراهنة، مشيرًا إلى أن حل الأزمة السودانية هدفها الحفاظ على الأمن القومي لدول الجوار خاصة أن السودان تعتبر امتداد طبيعي لأمنها القومي.

وتابع النائب عمرو عكاشة، أن القيادة السياسية تعمل على صياغة رؤية متوافقة لدول الجوار كلها من أجل حقن دماء الشعب السوداني، مؤكدًا على حرص مصر على اتخاذ خطوات فاعلة لحل الأزمة وتجنب الشعب السوداني الآثار السلبية التي يتعرض لها من خلال الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، علاوة على الحد من استمرار الآثار الجسمية التي تهدد أمن واستقرار دول الجوار السوداني.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي التي وضعت الجميع أمام مسؤولياته لإنهاء ذلك الصراع ووفاء المجتمع الدولي بتعهداته من خلال دعم دول جوار السودان الأكثر تضررًا من التبعات الخاصة بالأزمة السودانية مما يعزز الصمود، إضافة إلى التأكيد على أن الدولة المصرية لن تتهاون منذ اللحظة الأولى في حل الأزمة السودانية، نظرًا لارتباط أمن السودان بأمن مصر القومي.