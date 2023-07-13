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الخميس 13 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة شخص ونفوق حصان في حادث تصادم سيارة بعربة كارو في الهرم

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب أحد الأشخاص ونفق حصان في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى كارو بطريق المريوطية المنصورية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة. 

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصاب بطريق المريوطية المنصورية بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي باخري كارو نتج عن الحادث إصابة شخص ونفوق حصان جري نقل المصاب إلي مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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