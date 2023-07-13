خاص| 6.6 مليارات جنيه حصيلة الضرائب العقارية خلال العام المالي المنقضي 2022 /2023

كشف أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن حصيلة الضرائب العقارية للعام المالي المنقضي 2022/2023، بلغت 6 مليارات و600 مليون و29 ألف جنيه.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحصيلة تمثل جملة الإيرادات المحقة خاصة في ضرائب المباني والملاهي بنسبة نمو عن العام السابق خلال نفس الفترة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة مستمرة بتوجيهات من وزير المالية فى تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذى يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة "مصر الرقمية".

وأضاف أن الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، موجها لإتاحة الخدمات للمواطنين بصورة إلكترونية ومنها الدفع الإلكتروني، وتقديم الإقرارات الضريبية والطعون الضريبية إلى غير ذلك من الخدمات تسهيلا على المواطنين.