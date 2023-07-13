محافظ القليوبية يناقش آخر مستجدات ونسب تنفيذ مشروعات محطات المياه والصرف الصحي

ناقش عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مع المهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، آخر المستجدات ونسب تنفيذ مشروعات محطات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في مراكز وقرى المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي ينفذها الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ، متابعته المستمرة للأعمال الجارية في كافة المشروعات بالقطاعات الخدمية المختلفة من خلال جولاته الميدانية المستمرة وتكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمرور الدوري على المشروعات، جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العزيز مدير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس خالد عبد الحميد مدير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي فرع الخانكة، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق بالقليوبية، والمهندس ياسر مرعي مدير مركز الشبكات الأرضية، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، وعدد من القيادات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء - معدلات الأداء ونسب التنفيذ لكل مشروع على حدة من المشروعات الجاري تنفيذها، وناقش تذليل العقبات وتلافي الملاحظات لسرعة استكمال تسليم وتشغيل شبكات مشروعات الصرف الصحي بشكل متكامل، حيث تم الاتفاق على إدراج الجهاز التنفيذي مشروعات جديدة لمياه الشرب منها محطة مياه ميت العطار بمدينة بنها بطاقة 10 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى توسعات محطة الزراعة بمدينة بنها بطاقة 30 ألف م3/يوم لتصبح 80 ألف م3/يوم، والبدء في تنفيذ توسعات محطة مياه باسوس بالقناطر الخيرية بطاقة 10 ألف م3/يوم واستكمال إجراءات استلام أرض محطة مياه أبو الغيط بالقناطر الخيرية بطاقة 30 ألف م3/يوم وتوفير التمويل اللازم لإنشاء محطة مياه المنيرة بالقناطر الخيرية، مع قيام المحافظة بتوفير الأرض بطاقة 20 م3/يوم.

كما استعرض الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها لتحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لمواطني القليوبية وهي محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر بطاقة 45 ألف متر3/يوم والمخطط الانتهاء في نهاية العام المالي الحالي ومحطة مياه شبلنجة الجاري تنفيذها بطاقة 17 ألف م3/يوم، والمقرر الانتهاء منها في 30 سبتمبر المقبل، كما تطرق الاجتماع إلى مراجعة مشروعات الصرف الصحي الجاري العمل بها والاتفاق على سرعة الانتهاء منها، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مشروعات صرف صحي بقرية الشموت وبعض مناطق قرية بطا بالإضافة إلى منطقة الفيلات بمدينة، بالإضافة إلى توفير الاعتماد المالي لتنفيذ محطة مياه كفر الجزار بمدينة بنها بطاقه 10 آلاف متر3/يوم بعد استكمال إجراءات استلام أرض المحطة من هيئة التنمية الزراعية.

وأشار محافظ القليوبية، إلى ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر كافة الجهود بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال بكافة المشروعات، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ أو التسليم وفقاً للاشتراطات والمعايير الفنية لسرعة دخولها الخدمة وتعظيم الإستفادة من تلك المشروعات الحيوية وتحسين جودة الحياة حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة في هذا الشأن على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإستلام وتشغيل المشروعات ومحطات الرفع والمعالجة عقب تلافي الملاحظات.