القومية للأنفاق تمد فترة تلقى طلبات وظائف القطار الخفيف حتى يوم 23 يوليو

قررت الهيئة القومية للأنفاق مد فترة تلقي طلبات الوظائف الخالية داخل مشروع القطار الكهربائي LRT حتى يوم 23 يوليو الجاري بدلاً من 13 يوليو.

وأوضحت الهيئة، أن قرار مد فترة تلقى طلبات بسبب إجازة العاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 30 يونيو، وذلك أثناء فترة الإعلان وحرصاً من الهيئة على مصلحة المتقدمين لشغل الوظائف في الاستفادة بكامل فترة الإعلان.

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، وظائف بمشروع القطار الكهربائي الخفيف وترصد لكم "البوابة نيوز" أبرز المعلومات عن هذه الوظائف وهي كالأتي:

• قسم السلامة والجودة

مهندسين في مجالات (صيانة وادارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الازمات والكوارث/ مراقبة الجودة / ادارة المخاطر) .

• قسم الإدارة:

شئون قانونية .

ترجمة .

تكنولوجيا المعلومات IT .

موارد بشرية وتدريب .

• قسم التجارة والأعمال

محاسبين (مشتريات مخازن وإدارة اصول / محاسبة).

شروط التقدم للوظيفة :

-يتم التعين من قبل الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق.

-التعين بنظام التعاقد السنوي .

-عددها 50 وظيفة بالقطار الكهربائي الخفيف.

-اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبرى القبة أو أحد فروعه بنسبة :

65% فيما أعلى للوظائف الهندسية.

60% فيما أعلى لوظائف الإدارة والتجارة والأعمال .

70% فيما أعلى لوظائف الترجمة.

-ان يكون المتقدم قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

-يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية .

-أن يكون المتقدم ليس لديه سجلات جنائية .

-التمتع بالصحة الجيدة.

-الأولوية للمتقدمين لمن يتقن اللغة الإنجليزية أوالصينية .

