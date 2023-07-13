ألمانيا تعلن استراتيجيتها الجديدة تجاه الصين

أعلنت ألمانيا، اليوم الخميس، عن الاستراتيجية الجديدة الخاصة بها بشأن التعامل مع الصين، ونصت الاستراتيجية الألمانية تجاه الصين على أن بكين شريك لا غنى عنه لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأوبئة.

وأضافت: "أن بكين تسعى بشكل متزايد لتغيير النظام الدولي وذلك يؤثر على الأمن العالمي، و تستند استراتيجيتنا الصينية على سياسة الاتحاد الأوروبي المشتركة بشأن بكين".

وتابعت: "أن القرارات الصينية أدت إلى زيادة التنافس العالمي، والتصديق على اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين لعام 2020 غير ممكنة في الوقت الحالي لأسباب عديدة".

وأشارت الاستراتيجية الجديدة إلى دعم مشاركة ألمانيا لتايوان في المشاركة بالمنظمات الدولية، وذكرت: "نريد تعزيز علاقتنا مع تايوان مع الاستمرار في الالتزام بسياسة الصين الواحدة".

وأوضحت أن قرار الصين بتوسيع علاقتها مع روسيا له تداعيات أمنية فورية على ألمانيا.