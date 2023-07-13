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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة تعلن مواعيد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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اعلنت محافظة الجيزة أن الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بصدد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع ( ب ) بجبانة" 11 " وجبانة " 12 " .

وتوضح محافظة الجيزة  بأن علي السادة الحاجزين التوجه بموقع التسليم بمدخل رقم ( ٥ ) بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجديد وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحآ حيث سيتم البدء بتسليم الحاجزين بجبانة ( ١١ ) فردى وزوجى خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١٦ وحتي ٢٠٢٣/٧/٣٠ طبقآ المواعيد المحددة والكشف المرفق .

وأوضحت محافظة الجيزة أن  قائمة التسليمات كالتالي :-
يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/١٦ سيتم تسليم الجبانة رقم ١١ فردي بلوكات ٥،٣،١ والتربي المسئول محمد محمود السيد ويوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/١٧ سيتم تسليم الجبانة ١١ زوجي  بلوكات ٦،٤،٢ والتربي المسئول أحمد صابر أحمد جاد ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٩ سيتم تسليم الحبانة ١١ فردي بلوكات 11،٩،٧ والتربي المسئول محمد محمود السيد ، ويوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٣ سيتم تسليم الجبانة ١١ زوجي بلوكات ١٢،١٠،٨ والتربي المسئول أحمد صابر أحمد ، ويوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٤ سيتم تسليم الجبانة ١١ فردي بلوكات ١٧،١٥،١٣ والتربي المسئول عمر عبد الرازق خليل ، ويوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٥ سيتم تسليم الجبانة ١١ زوجي بلوكات ١٨،١٦،١٤ والتربي المسئول محمد زكي عبد الظاهر ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٦ سيتم تسليم الجبانة ١١ فردي بلوكات ٢٣،٢١،١٩ والتربي المسئول عمر عبد الرازق خليل ، ويوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٣٠ سيتم تسليم الجبانة ١١ زوجي بلوكات ٢٤،٢٢،٢٠ والتربي المسئول محمد زكي عبد الظاهر .

كما تشير محافظة الجيزة بأنه سيتم تسليم جبانه ١٢ فردى وزوجى خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/٣١ وحتي ٢٠٢٣/٨/١٣ كما هو موضح :-

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٣١ سيتم تسليم جبانة ١٢ فردي بلوكات ٥،٣،١ والتربي المسئول كاظم علاء علي، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٢ سيتم تسليم جبانة ١٢ زوجي بلوكات ٦،٤،٢ والتربي المسئول حسن مرزوق سيد ، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٣ سيتم تسليم جبانة ١٢ فردي بلوكات ١١،٩،٧ والتربي المسئول كاظم علاء علي ، ويوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٨/٦ سيتم تسليم جبانة ١٢ زوجي بلوكات ١٢،١٠،٨ والتربي المسئول حسن مرزوق سيد ، ويوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/٧ سيتم تسليم جبانة ١٢ فردي بلوكات ١٧،١٥،١٣ والتربي المسئول مصطفي عويس عبد المحسن ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩ سيتم تسليم جبانة ١٢ زوجي بلوكات  ١٨،١٦،١٤ والتربي المسئول عبد المحسن دسوقي ، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/١٠ سيتم تسليم جبانة رقم ١٢ فردي بلوكات ٢٣،٢١،١٩ والتربي المسئول مصطفي عويس عبد المحسن ، ويوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٨/١٣ سيتم تسليم جبانة ١٢ زوجي بلوكات ٢٤،٢٢،٢٠ والتربي المسئول عبد المحسن دسوقي .

ونوهت محافظة الجيزة علي جميع السادة المتقدمين بالحضور شخصياً وضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة للتيسير علي القائمين علي عملية التسليم مع إحضار المستندات الأتية :- 
- صورة بطاقة رقم قومي سارية .
- أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك .
- ملف بلاستيك بكبسولة .
- قفل لغلق المدفن .

محافظة الجيزة تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة طريق الفيوم قطاع ب بجبانة 11 جبانة 12