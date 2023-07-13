ابنة إيمان البحر درويش تنفي وفاته

نفت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش، شائعة وفاته التي ترددت خلال الساعات الماضية بعد أن نعاه الفنان حسن شاكوش عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".

وقالت أمنية عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك": " خبر وفاة بابا غير صحيح".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بحالة إيمان البحر درويش بعد أن شاركت ابنته أمنية صورة له وهو في حالة إعياء شديد.

وكشفت أمنية إيمان البحر درويش، تفاصيل مرض والدها بعدما نشرت صورته، وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر، إن والداها مريض، منذ نحو عامين، مشيرة إلى أنه موجود في منزله وليس في المستشفى، وأن المحامي أحمد مهران ليس محامي والدها، وأنه يدعي ذلك.

وأضافت: أطالب الجميع بالدعاء لوالدي، وحاول البعض التواصل مع والدي ومن بينهم مصطفى كامل، لكن إلى الآن لم أتواصل معه.