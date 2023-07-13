ads
الخميس 13 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مروان عطية يودع والده إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في كفر الدوار

مروان عطيه في جنازة
مروان عطيه في جنازة والده
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواجد مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مسقط رأسه بمركز كفر الدوار  في محافظة البحيرة لتشييع جنازة والده الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

وشارك اللاعب في تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم الخميس بمسجد قرية سيدي شحاتة على أن يتلقى العزاء مساء اليوم بمسقط رأسه. 
وتلقى مروان عطية خبر وفاة والده صباح اليوم الخميس، وتوجه مباشرةً إلى كفر الدوار لحضور الجنازة.

وغادر مروان عطية معسكر الأهلي قبل مباراة القمة 126 أمام الزمالك بعد علمه بوفاة والده، وتوجه إلى مسقط لحضور الجنازة وتلقي واجب العزاء من أهل بلدته.

مروان عطية وفاة والد مروان عطية الأهلي والزمالك القمة 126