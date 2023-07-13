مروان عطية يودع والده إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في كفر الدوار

تواجد مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مسقط رأسه بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة لتشييع جنازة والده الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

وشارك اللاعب في تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم الخميس بمسجد قرية سيدي شحاتة على أن يتلقى العزاء مساء اليوم بمسقط رأسه.

وتلقى مروان عطية خبر وفاة والده صباح اليوم الخميس، وتوجه مباشرةً إلى كفر الدوار لحضور الجنازة.

وغادر مروان عطية معسكر الأهلي قبل مباراة القمة 126 أمام الزمالك بعد علمه بوفاة والده، وتوجه إلى مسقط لحضور الجنازة وتلقي واجب العزاء من أهل بلدته.