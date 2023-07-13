رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ يجتمع بمشايخ ونقباء الصيادين

اجتمع اللواء حاتم الهيدبى رئيس مركز ومدينة مطوبس اليوم الخميس ، مع نقيب الصيادين ومشايخ الصيادين بقري مركز ومدينة مطوبس ( بمنية المرشد وبرمبال الجزيرة الخضراء وبني بكار والبصراط ) بدائرة مركز مطوبس لتوعية الصيادين بمخاطر النزول منطقة شاطيء مصيف بركة غليون المغلق ،والمطل علي مياه البحر المتوسط، من خلال تواجدهم بين الاهالي وتوعيتهم وتحذيرهم بعدم النزول في منطقة شاطيء بركة غليون المغلق .

وقال رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن القرار صدر ،نظرًا لخطورة السباحة ونزول البحر في هذه المنطقة وبها دوامات ،وكونها مصيف مغلق من عدة سنوات وغير آمن للمواطنين ويؤدي النزول بها إلي الموت.



وناشد رئيس مدينة مطوبس، الصيادين بضرورة التواصل المستمر ،والتعاون بصفة مستمرة بين مشايخ الصيادين وبين رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس ،ونقل شكر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ،لجميع الصيادين لما قدموا من مساعدات و مجهود لأستخراج جثامين المتوفين في بركة غليون في الأيام السابقة.

وكان 5 أشخاص من بينهم 3 من أسرة واحدة، قد لقوا مصرعهم غرقًا ،خلال الأيام الثلاثة الماضية، في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل، قري الساحل بمطوبس،بسبب خطورة مياه البحر في هذه المنطقة.

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