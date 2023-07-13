تأجيل محاكمة سلمي الشيمي بالاعتداء على القيم والمبادئ ونشر الفاحشة لـ7 سبتمبر

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة البلوجر سلمي الشيمي لاتهامها بالاعتداء علي القيم والمبادئ والتحريض علي الفسق والفجور لجلسة 7 سبتمبر المقبل .

وأسندت النيابة العامة إلى سلمى كرم عبد المنعم مصطفى وشهرتها "سلمى الشيمي " محبوسة إعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت صور ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك ، تيك توك ، يوتيوب، إنستجرام باستخدام حسابات إلكترونية خاصة بها وهي تظهر فيها بملابس فاضحة والتراقص علي نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات نشرت من مواقع التواصل الإجتماعى المتاحة للكافة للإطلاع علها صور و مقاطع مرئية خاصه بها حال ارتدائها لملابس فاضحة والتراقص علي نحو يثير الغرائز وهو الامر الذي من شأنه خدش الحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات .

وأنشأت حسابات خاصة علي الشبكة المعلوماتية الدولية مواقع فيس بوك ، تيك توك، يوتيوب ، إنستجرام " بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.