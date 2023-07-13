هنيدى يحتفل بظهور لطفي لبيب في فيلمه الجديد

ينتظر الفنان محمد هنيدي عرض فيلمه السينمائي الجديد مرعي البريمو.

ونشر هنيدى البوستر الخاص للفنان لطفي لبيب وظهر خلاله وهو جالس على الأرض ويرتدي جلباب بلدى وطقية راس وممسكا ببطيخة في يده وعلق هنيدى كاتبا :

وعلى سبيل الجمال .. عايزين تحيه خاصة وكبيرة جدا جدا لعم لطفي لبيب .. اللي بينور فيلم مرعي البريمو

وقولوله كل اللي تحبوا تقوله .. هو هيشوف كل كلامكم.

فيلم البريمو بطولة مجموعة من النجوم منهم محمد هنيدي، وغادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع .

ويشهد الفيلم عودة للفنان لطفى لبيب بعدة فترة طويلة من الغياب عن السينما.