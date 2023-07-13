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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. حفل توقيع ديوان "ابن الصبح" لميسرة صلاح الدين بمعرض الإسكندرية

غلاف الديوان
غلاف الديوان
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يشهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض الإسكندرية الدولي، حفل توقيع ديوان "ابن الصبح" للكاتب ميسرة صلاح الدين، في الخامسة مساء غد الجمعة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ18 من معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، بمكتبة الإسكندرية.

وافتتحت مكتبة الإسكندرية، أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الثامنة عشرة من معرضها الدولي للكتاب، والذي يستمر حتى 26 يوليو الجاري.

وتقام هذه الدورة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

يضم المعرض 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات. كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، والمرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية.

كما يناقش المعرض مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما.

كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربي، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، بالإضافة إلى ورش لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورش أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها.

ويستضيف المعرض هذا العام مجموعة كبيرة ومتميزة من الأدباء والفنانين والإعلامين والشعراء، غيرهم.

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