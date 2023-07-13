القمة 126.. قطار الزمالك يصطدم بصلابة الأهلي في ليلة الاحتفال بدرع الدوري

وصل قطار الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أسوريو، محطة مواجهة الأهلي، في مباراة القمة الـ126، المقرر لها مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد القاهرة، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك، لضرب “كرسي في كلوب” في احتفالات الأهلي بدرع الدوري الـ43، في ليلة التتويج، بعد حسم اللقب بشكل رسمي، برصيد 75 نقطة، وتعثر بيراميدز، أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ويتطلع الزمالك لفك العقدة أمام الغريم التقليدي الأهلي، خاصة في مواجهات الدوري، بعد تقابل الفريقان في 125 مواجهة سابقة بالدوري، حقق الأهلي 48 انتصارًا، مقابل 27 فوزًا للزمالك، وكان التعادل حاضرًا في 50 مباراة.

أرقام القمة في آخر 10 مواجهات

وشهدت آخر 10 مباريات قمة في الدوري بين الأهلي والزمالك، تحقيق الفارس الأبيض فوزين فقط، بهدفين مقابل هدف، إياب موسم 2017-2018، وبثلاثة أهداف مقابل هدف، إياب موسم 2019-2020، فيما حقق الأهلي 5 انتصارات، وتعادل الفريقين في ثلاث مواجهات.

وتحمل مواجهة اليوم، مهمة ثأرية خاصة للزمالك، بعد الخسارة ذهابًا أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، فيما يسعى الأهلي لتكرار انتصاره إيابًا، وتكرر ما فعله من قبل في 6 مناسبات سابقة، كان آخرها موسم 2016-2017 عندما فاز الأهلي بهدفين دون رد فاز ذهابا وإيابا، فيما حقق الزمالك الفوز في مرتين فقط ذهابا وإيابا وهم موسم 1992-1993، وموسم 2003-2004.

أرقام الزمالك مع أسوريو

ويسعى قطار الزمالك لمواصلة انتصاراته تحت قيادة المدرب الكولومبي، بعد 12 مباراة سابقة، شهدت فوز الفارس الأبيض بـ9 انتصارات، وتلقي هزيمة وحيدة، والتعادل في مباراتين، وقاد الكولومبي الزمالك لتحقيق 6 انتصارات متتالية، كان آخرها أمام فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فضلًا عن قيادة الفريق للتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، وضرب موعدًا مع بيراميدز.

أرقام الأهلي في الدوري

وتصطدم صحوة الزمالك، بقوة وصلابة الأهلي الدفاعية، حيث يحافظ على سجله خالٍ من الهزيمة، بعد الفوز في 23 مباراة، والتعادل في 6 آخرين، وتسجيل 54 هدفا، واستقبال 7 أهداف فقط كأقوى دفاع وهجوم في الدوري.

ويتبقى للفريق الأحمر 5 مؤجلات أمام الزمالك والمقاولون وبيراميدز والمصري وحرس الحدود.

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك

ويأتي مصطفى شلبي، لاعب الوسط، على رأس غيابات الزمالك في مباراة اليوم، لإصابته بكسر في وجه القدم، ويفتقد الزمالك لجهود عبد الله جمعة وأحمد بلحاج لعدم الجاهزية الفنية.

ويغيب محمود حمدي الونش بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي، وتواجده فى قطر حاليا للخضوع لفترة تأهيل، ويواصل محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، الغياب عن مباريات الفريق، بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ فترة طويلة في الركبة، فيما خرج المهاجم البنيني سامسون أكينيولا من حسابات المدرب الكولمبي.

وتأكد غياب نبيل عماد “دونجا” بسبب معاناته من ثقل في العضلة الخلفية، فيما يغيب محمود شبانة وسامسون أكينولا لأسباب فنية.

ويستعيد الزمالك جهود ثلاثي المنتخب الأولمبي، حسام عبدالمجيد وحاتم سكر ومحمد طارق بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي انتهت بحصد الفراعنة للمركز الثاني والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

حسام عبدالمجيد

قائمة الزمالك

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري

ويدخل الزمالك مواجهة اليوم، في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بعد الفوز 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات أخرى، على الجهة الأهلي حسم الأهلي لقب الدوري الـ 43، بعد الانفراد بصدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة.