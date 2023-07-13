الثانوية العامة 2023|طبل ومزمار بلدي وتانورة أمام اللجان بآخر الامتحانات في جنوب سيناء

سيطرت حالة من التفاؤل والضحك والابتسامات على طلاب الثانوية العامة في آخر أيام أداء الامتحانات على مستوى جميع لجان مدن محافظة جنوب سيناء الثمانية.

وحرص طلاب الثانوية العامة 2023 على التقاط الصور التذكارية والسيلفي، وإطلاق الزغاريد والرقص أمام اللجان؛ ابتهاجا بنهاية ماراثون الامتحانات، رغم وجود صعوبة في امتحان الأحياء إلا أن نهاية الامتحانات أنستهم الصعوبة.

ورصدت “البوابة نيوز” من أمام لجان الامتحانات في مدينة طور سيناء، وشرم الشيخ، الطبل والمزمار البلدي وسط حالة من الفرحة وتبادل الأحضان بين الطلاب بعضهم البعض والطالبات بعضهن البعض، وتبادل صور السيلفي توثيقا لدفعة الثانوية 2023، وسط فرحة عارمه بين الجميع وخاصة أولياء الامور فيما تفاعل اصحاب السيارات وأطلقوا “الكلاكسات” من السيارات لتحية الطلاب.

وأكد الطلاب وأولياء الأمور أن أهم شئ عندهم هو انتهاء ماراثون الامتحانات، مشيرين إلى أن فرحتهم بانتهاء الامتحانات أكثر من فرحتهم بسهولة امتحان اليوم، وهو ما أكدته الطالبة مريم اشرف (الشعبة الأدبية) من أمام لجنة الزهور الثانوية العامة للبنات بطور سيناء لـ"البوابة نيوز" معلقة : “الحمد لله امتحان الفلسفة والمنطق كان في مستوى الطالب المتوسط، وجميل جدا ، ولكن فرحتي بنهاية الامتحانات أكثر بكثير من فرحتي بسهولة الامتحان نفسه، مؤكدة أنها كانت سنة صعبة بكل المقاييس، وقلق وتوتر طوال فترة الامتحانات.. فاللهم لك ألف حمد وشكر ..عدت على خير ”.

كان طلاب الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء جميع الشعب العلمية والأدبية، قد أدوا اليوم الخميس آخر امتحانات ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، حيث أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "الفلسفة والمنطق"، ومادة الجبر والهندسة الفراغية لعلمي الرياضيات، ومادة الأحياء لعلمي العلوم، في الفترة (9 صباحا حتى 12 ظهرا)، ولمدة 3 ساعات لعلمي العلوم والأدبي بينما علمي الرياضيات في الفترة من 9 صباحا حتى 11 صباحا، ولمدة ساعتين وسط تشديدات أمنية.

وفي محافظة جنوب سيناء، يبلغ إجمالي المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 1200 طالب وطالبة، موزعين على 8 لجان على مستوى 7 مدن هي أبو رديس، ورأس سدر، وأبو زنيمة، وطور سيناء، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع.

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