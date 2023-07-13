فيتوريا يترقب قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

تُجرى اليوم الخميس مراسم سحب قرعة التصفيات الإفريقية لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام مراسم القرعة في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف التي تستضيفها كوت ديفوار.

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم؛ لمعرفة هوية منافسي الفراعنة في مجموعتهم المنتظرة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026

ويغيب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب عن حفل قرعة تصفيات كأس العالم، الذي جاء موعده متزامنًا مع الإجازة التي يقضيها المدرب البرتغالي مع أسرته في بلاده، ويُمثل منتخب مصر في حفل القرعة محمد غرابة مدير منتخب مصر.

وضمن منتخب مصر التواجد على رأس إحدى المجموعات التسعة في تصفيات كأس العالم، وذلك كون منتخب مصر ضمن منتخبات التصنيف الأول على مستوى القارة السمراء وذلك وفقًا لآخر تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لمنتخبات كرة القدم على مستوى قارات العالم.

ويترقب جهاز منتخب مصر معرفة هوية منافسي الفراعنة في تصفيات كأس العالم لبدء التحضير لمشوار التصفيات، التي سيخوض الفراعنة أول مبارياتهم فيها خلال شهر نوفمبر المقبل.