أوكرانيا تعلن إسقاط 20 مسيرة روسية وصاروخي كروز في كييف

كشفت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، عن نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط 20 طائرة مسيرة روسية الصنع عدد 2 صاروخ كروز أطلقها الجيش الروسي على مناطق متفرقة في العاصمة الأوكرانية كييف.

من جانبه، أكد يوري إيغنات، الناطق باسم سلاح الجو الأوكرني، أن الدفاعات نجحت في إسقاط عدد من الأهداف الروسية التي استهدفت البنى التحتية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن القوات الروسية كانت قد قصفت العاصمة كييف بوابل من الصواريخ والمسيرات الروسية والإيرانية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سمع فيه دوي انفجارات في عدة مناطق أوكرانية أبرز العاصمة كييف، كما تضررت المباني السكنية جراء القصف، وأبرزه منطقة بوديلسكي، فيما حاول جال الإطفاء إخماد النيران التي شبت نتيجة القصف.