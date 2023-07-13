الثانوية العامة 2023| ختام أعمال غرفة عمليات الامتحانات بجنوب سيناء

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، ختام أعمال غرفة العمليات بالمديرية لامتحان الشهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 وذلك بقاعة الغرفة بديوان المديرية بطور سيناء، ومرت الامتحانات بسلام ولم يوجد ما يعكر صفوها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لرؤساء المدن والجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء الغرفة الرئيسية والفرعية بالإدارات وديوان المحافظة ومديري الإدارات ورؤساء مراكز التوزيع ورؤساء اللجان على جهودهم وتعاونهم خلال فترة الامتحان.

كما وجه وكيل الوزارة الشكر لدعم المحافظ خلال فترة الامتحانات وقيادات الوزارة وغرفة العمليات الرئيسة بالوزارة بإشراف الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم ورئيس الامتحان.

وكانت امتحان الشهادة الثانوية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 م قد بدأ الاثنين الموافق 12 / 6 / 2023 وانتهى اليوم الخميس الموافق 13 / 7 / 2023 بإجمالي عدد المستهدفين للامتحان بالمحافظة يبلغ 1200 طالب وطالبة موزعين على 8 لجان امتحانية بمدن طور سيناء وشرم الشيخ وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر ودهب ونويبع.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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