رئيس جامعة المنوفية يتفقد كلية الزراعة لمتابعة مشروعات الدولة التنموية

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية كلية الزراعة لمتابعة المستجد للمشروعات التي تقوم بها الكلية لتقديم الخبرات المتنوعة لمشروعات الدولة التنموية.

ورافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن حافظ عميد الكلية.

وتضمنت الزيارة تفقد المبنى الإداري بالكلية والمدرجات ومزارع الكلية، بالإضافة إلى الإطلاع على الدور المجتمعي والتدريبي المقدم من الكلية نحو قضايا ومشروعات الدولة والمجتمع المحلي بمحافظة المنوفية وتأهيل الخريجين لسوق العمل وتنمية مهاراتهم من خلال الدورات التدريبية المتنوعة والتي ترتبط بمشروعات قومية هامة كالدورات التي تنظمها بالتعاون مع مصر الخير عن أنظمة الري الحديثة ودورات تربية النحل كنموذج للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.