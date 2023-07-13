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الخميس 13 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بينهم سيدة.. القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 3 كيلوجرامات حشيش وهيروين بالشروق وبدر والسلام

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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 القى رجال مباحث القاهرة القبض على 6 اشخاص بينهم سيدة بحوزتهم 3 كيلو حشيش وهيروين بمناطق الشروق وبدر والسلام .

 وتعود البداية، عندما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - هاتف محمول)، كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام –مبلغ مالى –هاتف محمول).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط سيدة "لها معلومات جنائية" ، وثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام –كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة). 

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم والمضبوطات 


 

قسم شرطة الشروق قسم شرطة السلام حشيش وهيروين الحشيش هيروين الاتجار