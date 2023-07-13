بينهم سيدة.. القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 3 كيلوجرامات حشيش وهيروين بالشروق وبدر والسلام

القى رجال مباحث القاهرة القبض على 6 اشخاص بينهم سيدة بحوزتهم 3 كيلو حشيش وهيروين بمناطق الشروق وبدر والسلام .

وتعود البداية، عندما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - هاتف محمول)، كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام –مبلغ مالى –هاتف محمول).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط سيدة "لها معلومات جنائية" ، وثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام –كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم والمضبوطات



