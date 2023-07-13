إنقاذ سيدة مسنة عقب تعثرها بمسكنها بمدينة نصر

قدمت قوات الحماية المدنية بالقاهرة المساعدة لسيدة مسنة عقب تعثرها بمسكنها بمدينة نصر.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة طلب المساعدة فى إنقاذ سيدة "مسنة" لتعثرها داخل مسكنها بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وتمكنت من فتح باب مسكن السيدة المذكورة وتقديم الرعاية اللازمة لها، هذا وقد تقدمت السيدة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة والحالات الإنسانية.