بـ"المفتاح المصطنع".. سقوط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بمصر الجديدة

سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بمنطقة مصر الجديدة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت اجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة القليوبية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة للقيام ببيع قطع غيار سيارات مجهولة المصدر وبحوزتهما (3 مفاتيح سيارات مصطنعة –بعض الأدوات) .

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وارتكابهما 3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية" (صاحبى مخزنين للخردة، مقيمان بمحافظة القليوبية) وبإستهدافهما أمكن ضبطهما، والعثور داخل مخزن خاص بأحد المتهمين على ( أجزاء من السيارات المستولى عليها – أدوات تستخدم فى تقطيع السيارات).

كما تم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى من متحصلات بيع أجزاء السيارات المستولى عليها)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.