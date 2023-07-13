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الخميس 13 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مسجل خطر لسرقته "لاب توب وأي باد" من داخل سيارة بالشروق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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القى رجال مباحث القاهرة القبض على مسجل خطر لسرقته لاب توب وأى باد من داخل سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق. 

تعود الواقعة عندما تمكنت اجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بسرقة (جهاز لاب توب – جهاز أى باد ) من داخل إحدى السيارات حالة توقفها بدائرة قسم شرطة الشروق .

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المغافلة" وبتصرفه فى المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" (مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) ، وبإرشاده أمكن ضبط الأخيرين ، وبمواجهتهما إعترفا بعلمهما بكون المسروقات من متحصلات واقعة سرقة وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال مباحث القاهرة ا قسم شرطة الشروق مسجل خطر سرقته لاب توب