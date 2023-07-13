رئيس جنوب السودان: نشهد أوضاعا حرجة ودمارا من جميع النواحي

قال رئيس جنوب السودان سلفا كير، إننا نشهد أوضاعا حرجة من حيث الصحة ونرى الدمار يؤثر على جميع المناحي في السودان، ولذلك تركز دولة جنوب السودان على إيجاد حلول ، لهذه الأزمة السودانية القائمة، ونرى أن دول الجوار والمنطقة بأكملها يجب أن يجتمعوا ويجدوا حلا لهذه المشكلة.

وأكد “سلفا كير” خلال قمة دول جوار السودان، أن القمة تأتى فى وقت حساس لنا، وتعطي فرصة للتداول فيما بيننا لنؤكد للعالم أن إنهاء الصراع هو أولوية بالنسبة للسودان، متابعا "أريد تسليط الضوء على هذه القمة؛ للتباحث حول الوضع فى السودان ومحاولة إنهاء الأزمة".

وأضاف أن الأولولية بالنسبة لنا هي إيجاد حلول افريقية للمشكلات الإفريقية، وأن تكون هذه المبادرات ناحجة ونؤكد على أهمية معرفة سياق الصراع ، فخبراتنا مع الصراع السوداني تضعنا في موضوع أننا يمكننا إيجاد الحلول.

وأوضح أنه يجب علينا جميعا أن نسعى نحو فهم سياق الأزمة السودانية وتاريخ السودان عند مناقشة وبحث سبل إنهاء الحرب، والأكثر أهمية أن نستخدم الكثير من الصفقات في مسعانا لإيجاد الحلول والسلام لدولة السودان وأن نضع مصلحة الشعب السوادني اولا.

ولفت إلى أنه لا يجب تجاهل صوت الشعب السوداني عند بحث سبل إنهاء هذا الصراع بشكل مستدام، لذلك بطالب بتوسيع نطاق مبادرة الايجاد لتضمين ممثلين عن الشعب السوداني، ودول الجوار السوداني الذين ايضا يعانون من أثار الأزمة الإنسانية التي ولدها الصراع.