الثانوية العامة 2023.. أجواء هادئة منضبطة بلجان مطروح في اليوم الأخير

ترأس عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة بديوان المديرية في يومها الأخير، وذلك لمتابعة مسار امتحان مادة الأحياء لطلاب القسم العلمي علوم فترة واحدة لمدة ثلاث ساعات وجبر وهندسة فراغية فترة واحدة كذلك لمدة ساعتين لطلاب القسم العلمي (رياضيات) ومادة الفلسفة والمنطق لطلاب القسم الأدبي فترة واحدة لمدة ٣ ساعات.

جاء ذلك بحضور أعضاء الغرفة المكونة من إسماعيل جاتو رئيس اللجنة الثلاثية وممثلي مديرية أمن مطروح والمستشار العسكري وأعضاء اللجنة الثلاثية وغرفة العمليات.

وأوضح شحاته أنه اطمأن من رؤساء اللجان الثلاثة عشر على انتظام أعمال اليوم الأخير لماراثون امتحانات الثانوية العامة فى كافة اللجان وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تابع منذ الصباح الباكر عملية خروج صناديق الإسئلة من مراكز التوزيع إلى مقار لجان الامتحان و كذلك مسار العملية الامتحانية من خلال التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للإطمئنان على توافر كل سبل الأمن فى محيط كافة اللجان الامتحانية بالإضافة إلي التنسيق المشترك مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة يسودها الالتزام مشيراً أن الغرفة الرئيسية لم تتلق أي شكاوي من الطلاب بشأن امتحانات اليوم مضيفاً أن كتب المفاهيم الخاصة بالمواد الدراسية والتي استخدمها الطلاب أثناء أداء الامتحانات تم تسليمها وعودتها من اللجان الامتحانية الي مركز توزيع الأسئلة وفق التعليمات الخاصة بهذا الشأن.

ووجه مدير المديرية مديرى الادارات التعليمية بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بكل لجنه كلا فى نطاق أدارته .

وأوضح مدير المديرية أن اللواء خالد شعيب قائد الأقليم يتابع على مدار الساعة كافة الإجراءات التى تقوم بها المديريه من أجل انضباط العملية حيث وجه بضرورة تأمين كافة اللجان الامتحانيه وكذلك الملاحظين حتى مغادرتهم مقار اللجان حرصاً على سلامتهم .

وفي ذات السياق تقدم شحاته بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة الثلاثية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة ورئيس واعضاء مركز توزيع الأسئلة وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية وكافة الزملاء المنتدبين للعمل في اللجان الامتحانية عرفانا بما بذلوه من عطاءات مخلصة وأداءات فعالة على مدار العملية الامتحانية والتي يسدل ستار نهايتها اليوم الخميس.

وأشاد شحاته بالمجهودات التي تم بذلها على مدار أعمال الامتحانات وتحلي المشاركين فيها بالجدية والالتزام المهني والمصداقية وتقدير المسئولية الملقاة على عاتقهم وتتويج ذلك بتحقيق عملية امتحانية منضبطة.

أجواء هادئة ومنضبطة باللجان في اليوم الأخير

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